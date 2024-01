Milan | non solo Maignan | il Bayern vuole anche Tomori

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le strade diMonaco tornano a intrecciarsi, non sul campo ma sul mercato. Non è nuovo l'interesse dei bavaresi per...

... vedi ilcon il ritorno di Gabbia. E il possibile arrivo di Terracciano. Il Napoli sarà con ... Anche se al momento la trattativaè ancora assolutamente definita. Allegri (LaPresse) - ...I campioni uscenti di Germania, però, potrebbero posticipare l'assalto in estate, accontentando le richieste del. Fino a questo momento, comunque,si registrano offerte concrete. Il '...Nonostante i contatti tra il Milan e l’Hellas Verona siano continui, aumentano le concorrenti dei rossoneri per il difensore degli scaligeri. Come riferito da Gianluca Di Marzio, anche la Juve si è ...Le strade di Milan e Bayern Monaco tornano a intrecciarsi, non sul campo ma sul mercato. Non è nuovo l`interesse dei bavaresi per Mike Maignan, il cui rinnovo.