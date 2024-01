Milan | l’ultima intervista di Giroud | gli obiettivi e il futuro

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), scudetto ed il suo: Olivier, nella sua ultima, si è confessato a 360 gradi sul nuovo anno in rossonero. Tempo di bilanci di fine anno…e di analisi per quello nuovo. Commenti a cui non si è sottratto Olivier: l’attaccante delto in Francia da Le Dauphiné libéré, ha detto la sua sulla situazione relativa allo scudetto e sul suo prossimo. Tricolore che, per l’ex Arsenal e Chelsea, è ancora alla portata del Diavolo. View this post on Instagram A post shared by Olivier(@olivier) Queste alcune parole dinell’concessa ai colleghi francesi: «A livello ...