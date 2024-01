Milan | Leao | “Una gioia giocare con questa maglia | Ibrahimovic ci aiuterà”

Si è sbloccato Rafael Leao . L'attaccante del Milan ha segnato nella vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro il Cagliari e dopo il... (calciomercato)

Forse è stato eccessivo far accumulare 20' della ripresa nelle gambe di Pulisic e, dal momento ... A dire il vero, nel finale si registrava un episodio negativo anche per il, perché da ...Forse è stato eccessivo far accumulare 20' della ripresa nelle gambe di Pulisic e, dal momento ... A dire il vero, nel finale si registrava un episodio negativo anche per il, perché da ...L'attaccante rossonero ha postato un messaggio da brividi sui social dopo l'esordio di ieri sera nella sfida di Coppa Italia ...Jovic è il miglior marcatore della Serie A, l'attaccante del Milan sta vivendo una rinascita nell'ultimo mese.