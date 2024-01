Milan | diversi giocatori presenti a Milanello nonostante il giorno di riposo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo il successo di ieri contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, l’allenatore delStefano Pioli ha concesso undiai suoi ragazzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport però,componenti della rosa si sono presentati comunque aello. Tra loro, Theo Hernandez, Florenzi, Loftus-Cheek e Musah, oltre agli infortunati e a Matteo Gabbia, rientrato oggi ufficialmente in squadra dopo il prestito al Villarreal. Domani la formazione rossonera riprenderà regolarmente gli allenamenti in vista della sfida di domenica alle 12.30 sul campo dell’Empoli, valida per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. SportFace.