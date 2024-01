Milan | Chaka Traoré | 'Volevo fare questo gol da tanto tempo'

Con l’uscita prematura dalla Champions League nella fase ai gironi e una ampia distanza dall’Inter capolista in classifica per il... (calciomercato)

Il Milan sta giocando contro il Cagliari. Una gara molto importante per i rossoneri. Primo gol in rossonero di Chaka Traorè (pianetamilan)

Non è ancora pronto per giocare nel. ( dal 24' st Pulisic 6,5 : giusto il tempo per entrare nel tabellino finale con l'assist per il gol di Leao) Traorè 7 : nel primo tempo si prende tanti ...Ilraggiunge i quarti di finale in Coppa Italia . La squadra di Pioli trova il secondo successo ... l'attaccante serbo decide la sfida con una doppietta decisiva prima della rete diTraore (...Il Milan batte 4-1 il Cagliari e accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo che si giocherà domani. A decidere la sfida è una doppietta Jovic, due ...MILANO (ITALPRESS) – Tutto facile per il Milan, i rossoneri di Stefano Pioli vincono 4-1 contro il Cagliari – grazie alla doppietta di ...