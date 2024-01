Milan-Cagliari | Pioli | “Partenza con il freno tirato Jovic per me è un grande giocatore”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Stefanoha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia ed il conseguente passaggio di turno a spese deldi Claudio Ranieri. La linea verde ha avuto gli esiti sperati con il tecnico dei rossoneri che ha testimoniato la sua felciità con queste parole.: “Siamo partiti un po’ frenati, poi dopo il gol ci siamo sbloccati, abbiamo fatto un’ottima prestazione. I ragazzi hanno qualità e talento, hanno belli atteggiamenti che devono portare avanti, si vede che la scuolaha lavorato bene. Poi chiaramente hanno talento, altrimenti non sarebbero qua. I giovani stanno dimostrando di starci bene, non saranno considerati soltanto in caso d’emergenza, ma come alternative. Abbiamo affrontato questa partita con la giusta mentalità. Vittoria della Coppa Italia? Ci dobbiamo tenere, chiaro ...

Commenta per primo E' una serata da sogno per Chaka Traoré , che contro ilha segnato il primo gol con la maglia del. Uno dei gioielli rossoneri lanciati da Pioli nel successo per 4 - 1 in Coppa Italia ha parlato così a fine partita: 'Volevo fare questo gol da ...AGI - Ilbatte ilnegli ottavi di finale di Coppa Italia e si guadagna l'accesso al prossimo turno. A San Siro i rossoneri passano 4 - 1 grazie alla doppietta di Jovic su doppio assist di Theo ...MILANO (ITALPRESS) – Tutto facile per il Milan, i rossoneri di Stefano Pioli vincono 4-1 contro il Cagliari – grazie alla doppietta di Jovic e ai gol di Chaka Traorè e Rafa Leao – e accedono ai quarti ...Le parole di Pioli al termine di Milan-Cagliari, ottavo di Coppa Italia vinto dai rossoneri per 4-1. Mister assolutamente soddisfatto.