Milan-Cagliari | le pagelle | Jovic bomber | i giovani rossoneri convincono

Commenta per primo E' una serata da sogno per Chaka Traoré , che contro ilha segnato il primo gol con la maglia del. Uno dei gioielli rossoneri lanciati da Pioli nel successo per 4 - 1 in Coppa Italia ha parlato così a fine partita: 'Volevo fare questo gol da ...AGI - Ilbatte ilnegli ottavi di finale di Coppa Italia e si guadagna l'accesso al prossimo turno. A San Siro i rossoneri passano 4 - 1 grazie alla doppietta di Jovic su doppio assist di Theo ...MILANO (ITALPRESS) – Tutto facile per il Milan, i rossoneri di Stefano Pioli vincono 4-1 contro il Cagliari – grazie alla doppietta di Jovic e ai gol di Chaka Traorè e Rafa Leao – e accedono ai quarti ...Le parole di Pioli al termine di Milan-Cagliari, ottavo di Coppa Italia vinto dai rossoneri per 4-1. Mister assolutamente soddisfatto.