Milan-Cagliari 4-1 | “Promossi Jiménez e Traorè” | Coppa Italia News

Ieri sera, nell'ottavo di finale di Coppa Italia vinto con agio contro il, Pioli ha ... ilpuò contare su una spina dorsale solida in vista del futuro. PRESTITI O... - Il punto è che se ...... ma per il rinforzo in attacco arrivano brutte notizie per Stefano PioliSul campo, il 2024 delè partito con il piede giusto con la netta vittoria sulper 4 - 1 negli ottavi di finale ...Luka Jovic ha cambiato passo nell'ultimo mese, segnando a ripetizione. Ora il futuro è un po' più rossonero: permanenza al Milan è più vicina ...Il match di Coppa Italia tra Milan e Cagliari andato in onda ieri su Canale 5 ha portato i rossoneri alla vittoria con quattro gol. Il Milan (con quattro teenager dal 1') batte il Cagliari con il ...