Milan-Cagliari 4-1 | “Doppio Jovic più Traorè” | Coppa Italia News

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilbatte 4-1 a 'San Siro' ile accede ai quarti di finale di. Doppietta del serbo, primo gol rossonero per il baby

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera martedì 2 gennaio 2024 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv martedì 2 gennaio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Terminati i festeggiamenti per l’arrivo del ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv martedì 2 gennaio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

Le prime pagine - Calciomercato.itLa 'Gazzetta dello Sport' esalta la vittoria delin Coppa Italia contro il: 'Jovic accende il Diavolo'. Nel frattempo, il Napoli da' subito uno sprint ...La Dea, che debutterà con il Sassuolo, ai quarti troverebbe una tra, mentre in un'eventuale semifinale se la vedrebbe con la vincente della sfida tra Fiorentina e Bologna. Gian Piero ...Non il Meazza strapieno delle grandi occasioni, ma martedì sera sono stati comunque oltre 50mila gli spettatori che hanno affollato San Siro per la sfida degli Ottavi Coppa Italia tra Milan e Cagliari ...Ascolti tv 2 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...