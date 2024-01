Milan-Atalanta | data | orario e diretta tv quarti di finale Coppa Italia 2023 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Aididisarà. Il match si giocherà a San Siro, per via del regolamento che dice che la testa di serie più bassa deve giocare tra le mure amiche, mercoledì 10 gennaio. Tra una settimana dunque appuntamento per questo quarto didi lusso: l’della partita è ancora da definire e verrà ufficializzato nelle prossime ore, o si giocherà alle ore 18 o alle ore 21. Ladel match è affia Mediaset che detiene i diritti della competizione, in streaming il match verrà trasmesso su Mediaset Play o sul sito di Sport Mediaset. Ildi Pioli ha sconfitto nettamente il Cagliari agli ottavi dicon un perentorio 4-1 e con la ...

L'Atalanta ha fatto un sondaggio per Thilo Kehrer , difensore del West Ham. A riportarlo è Sky Sport che spiega come il giocatore... (calciomercato)

Un primo gennaio di lavoro e di immediate grandi novità per L’Atalanta , che accoglie il nuovo acquisto Isak Hien : intorno alle 12 il difensore ... (bergamonews)

Si apre la seconda giornata degli ottavi di finale della Coppa Italia con la sfida tra l'e il SassuoloDopo la netta vittoria deldi Stefano Pioli, ottenuta ieri sera contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il mercoledì della Coppa Italia prende il via con il match tra l'...Domani Juve - Salernitana Dopo ave superato per 4 - 1 il Cagliari ilattende di conoscere dall'incontro di oggi pomeriggio trae Sassuolo chi sarà l'avversario a i quarti di Coppa Italia. Stasera alle ore 21 si gioca anche Roma - Cremonese. Domani ultimo ...A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Milan, vittoria importante in ...Primo tempo divertente e con tanti cambi di fronte, quello andato in scena al Gewiss Stadium fra Atalanta e Sassuolo nella sfida delle ... da attaccante di razza da parte del talento belga ex Milan.