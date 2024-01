Michelle Hunziker vuole un figlio da Alessandro Carollo | il gossip

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Negli ultimi mesi, la relazione traè diventata il nuovo argomento di discussione sul fronte del. La coppia, che pare frequentarsi da circa un anno, ha finalmente deciso di rendere pubblico il loro amore, attirando l'attenzione di fan e curiosi. La conduttrice televisiva, fresca di divorzio dal suo precedente matrimonio con Tomaso Trussardi, sembra aver ritrovato la serenità sentimentale. Il cuore è tornato a battere per, 41 anni, rinomato medico osteopata con oltre 15 anni di esperienza. Operante tra Roma, Milano e Napoli, è uno dei professionisti più accreditati nel settore a livello nazionale. I suoi studi sono frequentati da diverse personalità dello spettacolo, tra cui Belen Rodriguez, Fabrizio ...

capodanno sulla neve per Michelle Hunziker e Ilary Blasi che hanno accolto il 2024 insieme e con i loro fidanzati L'articolo Michelle Hunziker e ... (novella2000)

Una tavola imbandita in uno chalet a 3100 metri di altezza a Zermatt, in Svizzera. Così Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno trascorso il Capodanno ... (247.libero)

... la romantica proposta di nozze a Paola Rossi Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le vip che iniziano il 2024 in bikini Ultimo Aggiornamento Fotogallery -e Ilary Blasi tra la neve ...Ilary ha festeggiato San Silvestro al freddo , a 3000 metri di altezza sulle montagne svizzere insieme a Bastian Muller, la piccola Isabel Totti e un gruppo di amici tra cui. Leggi ...Michelle Hunziker per dare il benvenuto al 2024 è partita per la montagna, alla volta della Svizzera. Si è concessa anche un’esperienza dentro un iglù.Le foto sui social parlano chiaro: la vacanza di Ilary Blasi è un tipo di vacanza che solo pochi possono permettersi. La conduttrice voleva un po’ di… Leggi ...