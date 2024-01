Meteo | in Lombardia da venerdì pioggia e neve sui settori alpini | crollano temperature

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Sullail tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato fino a domani, per effetto di correnti occidentali più secche. Da5 inizierà una fase perturbata con l'ingresso di una perturbazione atlantica, responsabile di piogge diffuse in pianura e copiose nevicate suiche porteranno lein sensibile calo nei valori massimi. Queste le indicazioni del bollettinodi Arpa. Per il weekend, è atteso tempo perturbato con precipitazioni tendenti a confinarsi ad est della regione e venti in progressivo rinforzi dai quadranti settentrionali.