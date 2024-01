Meteo Epifania – Anticiclone porta via

clima mite fino al giorno dell’Epifania ma poi torna il maltempo con il freddo e la neve in montagna. Il Centro Meteo Italiano prevede per la prima ... (feedpress.me)

Il giorno seguente, l'tutto il caldo se lo porterà via: avremo un crollo anche delle minime ed un'ulteriore flessione delle massime; infine, da domenica 7 gennaio , masse d'aria di lontana ...Dal ciclone dell'al gelo: cosa accadrà alBurian – il fenomeno meteorologico conosciuto come Bestia degli Urali per la ventata di temporali e gelo tipicamente siberiano – investirà l’Europa ...(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il 2024 inizia come era finito il 2023 con alta pressione e temperature 7-8 gradi superiori alle medie del periodo, ma per l'Epifania ci sarà pioggia e successivamente fredo e ...