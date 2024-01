Messa del Vescovo Beschi e Vespri in Cattedrale nel giorno dell’Epifania

Laal bando diventerebbe un boomerang. La coalizione a Berlino è paralizzata dal divieto ... La basepartito liberale ha votato per restare al governo ma con una maggioranza esigua52%, e ...Non che la leadership di Zelensky fosse mai statain dubbio: l'ultimo sondaggio dell'Istituto ... Inoltre il 59% degli ucraini dichiara di fidarsi siapresidente checomandante, in quella ...Claudine Gay, presidente di Harvard, una delle più prestigiose e famose università del mondo, si è dimessa. Questa decisione, arrivata appena dopo sei mesi e due giorni da quando le è stato affidato l ...Nel giugno del 54, un ragazzo di 14 anni parte da solo da Roma per Lampedusa. Lo trova normale, ma il viaggio in quei tempi non è facile, due giorni, in treno fino a Porto Empedocle, poi attendere fi ...