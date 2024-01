Mercato | tutte le occasioni a parametro zero | Giroud e gli altri big

... anche in considerazione degli ottimi rapporti tra i due club, che nelle due sessioni di...vittoria sul Barcellona è arrivato ultimo nel suo girone e quindi è rimasto escluso dale ...... sul'Al - Ittihad di Marcelo Gallardo e l'Al - Ettifaq di Steven Gerrard , ma rimpinguare (... Ma opzione ben impressa " come è normale e giusto che sia " nella testa di chi fa ildei ...C’è uno scrigno pieno di campioni in scadenza di contratto, per l’attacco e non soltanto: i nomi più desideratI. Il francese del Milan sta riflettendo ...Hellas Verona, il primo giorno di mercato e' trascorso all'insegna delle operazioni in uscita. Andiamo a vedere quali giocatori sono destinati a salutare.