Mercato Milan – Dalla Germania | “Tentativo del Bayern Monaco per Tomori”

... è arrivata la decisione sull'addioIldi gennaio ha aperto le danze e in Serie A c'è chi ne ha già approfittato, vedi ilcon il ritorno di Gabbia. E il possibile arrivo di Terracciano. ...Ciò detto, sembra assolutamente improbabile che ildecida di privarsi di uno dei suoi punti di riferimento neldi riparazione. I campioni uscenti di Germania, però, potrebbero ...Le strade di Milan e Bayern Monaco tornano a intrecciarsi, non sul campo ma sul mercato. Non è nuovo l`interesse dei bavaresi per Mike Maignan, il cui rinnovo.Se Politano dovesse accettare la corte araba, il Napoli sul mercato potrebbe sostituirlo con l'angolano del Cagliari Zito Luvumbo, classe 2002: il presidente Giulini - si legge - chiede 18 ...