Meningite fulminante | ragazzo di 27 anni muore nel giro di pochi giorni | era in vacanza con la fidanzata

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un giovane di soli 27è morto appena prima del Capodanno a causa di una, a Grosseto, durante una breve permanenza in Toscana. Originario del Veneto, ilaveva infatti scelto Follonica come meta per trascorrere le festività natalizie accanto alla sua compagna, ma la malattia repentina ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. Febbre elevata e malessere crescente hanno portato poi al suo spostamento in reparto rianimazione, dove purtroppo il 30 dicembre è deceduto. La tragedia si è consumata nel reparto di rianimazione dell’ospedale, dove il giovane era arrivato in condizioni già molto critiche da quello di Massa Marittima.Leggi anche: 25enne ha un malore e: aveva avuto la febbre, si stava per laureare La situazione è precipitata velocemente Il ...