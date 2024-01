Meningite fulminante | muore a 27 anni all’ospedale di Grosseto “Aveva febbre alta e macchie viola”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Unaha ucciso in poche un ragazzo di 27originario di Rosà (Vicenza) e da qualche settimana residente a Montebelluna (Treviso). E’ morto lunedì primo gennaiodi, dove era arrivato solo pochi giorni prima per trascorrere il Capodanno in compagnia della fidanzata. Carlos Ivan Dealtin era partito in treno dalla stazione di Montebelluna lo scorso 28 dicembre diretto a Follonica, a casa della compagna. Poi la tragica fatalità lo ha colto in un momento che doveva essere di allegria e spensieratezza. Un destino spietato ha visto spegnersi il giovane: i primi sintomi e il ricovero in ospedale Il giorno successivo all’arrivo a Follonica ha manifestato i primi sintomi della malattia: ha iniziato ad avere ...