Meningite fulminante | muore a 27 anni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un giovane di 27è morto per unanel reparto di rianimazione dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Residente a Montebelluna (Treviso), ma originario di Bassano (Vicenza), il giovane aveva lasciato il Veneto per trascorrere le festività natalizie e di Capodanno con la sua ragazza in Toscana, in vacanza a Follonica (Grosseto). Dopo alcuni giorni il giovane ha iniziato ad accusare un malessere sempre più insistente, con febbre molto alta e altri sintomi preoccupanti. Il 30 dicembre la situazione è precipitata velocemente e il 27enne si è presentato in serata al punto di primo soccorso di Follonica con porpora (macchie blu-rossastre sulla pelle) e difficoltà respiratoria, riferendo anche lo stato febbrile dei giorni precedenti. L’intervento del personale sanitario è stato immediato e il 27enne ...

Un giovane veneto di 27 anni è morto all’ospedale di Grosseto per una meningite fulminante . L’uomo, come riferiscono i giornali locali, era arrivato ... (feedpress.me)

Il giovane veneto, in vacanza in Toscana, è morto in ospedale a Grosseto Un giovane di 27 anni è morto per una Meningite fulminante nel reparto di ... (sbircialanotizia)

Un giovane di 27 anni, Carlos Ivan Dealtin, è morto a causa di unanel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Residente a Montebelluna (Treviso) e originario di Bassano (Vicenza), era andato in Toscana, a Follonica, per ...Un giovane di 27 anni è morto per unanel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Residente a Montebelluna (Treviso), ma originario di Bassano (Vicenza), il giovane aveva lasciato il Veneto per ...Le ripetute offese a un’infermiera del pronto soccorso sono costate caro a una 18enne che nei giorni scorsi si è rivolta al pronto soccorso di Livorno. Mille euro, per la ...Un giovane di 27 anni è morto per una meningite fulminante nel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Residente a Montebelluna (Treviso), ma originario di Bassano (Vicenza), i ...