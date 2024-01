“Meghan Markle frustrata da Harry” | i piani per il futuro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)sarebbe “” dal Principe. Negli ultimi mesi la coppia ha dovuto fronteggiare diversi problemi e ostacoli. Sono stati ancor più allontanati dalla Famiglia Reale, hanno dovuto smentire le voci di crisi sempre più insistenti (si è parlato persino di divorzio). Nonostante tutto, potrebbero essere più “affiatati” l’uno con l’altro, ma ciò non toglie che il Principe ha deciso di fare sentire molto di più la propria voce, imponendosi. E questo aproprio non va giù.dal PrincipeLa prima regola della Famiglia Reale inglese è sempre stata quella di non rivelare ciò che pensa. La Regina Elisabetta II non ha mai tradito questa regola e, nel giorno in cui è salita al Trono, ha messo ...