Megaparcheggio | il gruppo Pd | “Ancora utenti ostaggio dei disservizi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldel Partito Democratico al Comune di Benevento.La nota – “Speravamo il 2023 si fosse portato via almeno alcuni dei problemi e dei disagi con cui quotidianamente – e da tempo- i beneventani sono costretti a confrontarsi. E invece daldi via del Pomerio già giungono le solite segnalazioni di. “Siamo stati sequestrati” – ci raccontano gli. Una vicenda, dicevamo, non nuova: prima il biglietto non rilasciato, poi la sbarra che non si alza, quindi la cassa che non riconosce il ticket. Trascorsi minuti e minuti, dopo l’ennesima telefonata al centro assistenza, finalmente l’arrivo del funzionario – non proprio di buon umore – per sbloccare l’impasse. Ci chiediamo: è questo il livello più alto di servizio che la ...