Medio Oriente | Tajani “Obiettivo impedire che conflitto si allarghi”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il primopolitico dell'Italia e del G7, èche ila Gaza si”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, intervistato da Rainews 24. “Ci auguriamo che prevalga il consenso fra tutti, anche a Teheran che non deve più sostenere i ribelli yemeniti, e a Gerusalemme dov'è giusto che il governo difenda i suoi interessi ma senza colpire la popolazione civile a Gaza”, ha aggiunto. Per“l'unica soluzione per stabilizzare ilè uno Stato palestinese libero e indipendente che riconosca il diritto di Israele a esistere. E' l'unicoche può garantire la stabilità. Sarà difficile da raggiungere, ma non bisogna demordere. Non bisogna mai arrendersi, alla ...

Il 2023 è stato contraddistinto da conflitti e crisi che hanno polarizzato il contesto geopolitico, in cui l’Italia, e l’Unione Europea in generale, ... (strumentipolitici)

- - > L'edificio del sud di Beirut danneggiato dall'esplosione in cui è stato ucciso Saleh al - Arouri - Reuters . Rischio escalation. All'indomani dell'uccisione a Beirut da parte delle forze armate ...POTREBBE ARRIVARE IN 20 CITTÀ D'EUROPA E DELMate Rimac ha dichiarato che l'obiettivo è centralizzare la produzione di veicoli e di un gran numero di componenti in Croazia per poi ...Guerre, sfida climatica, invecchiamento della popolazione: serve un’alleanza fra generazioni Genova – Gli auguri di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, arrivano in concomitanza con uno ...Bruxelles - Soluzione a due Stati in Medio Oriente, con Israele da una parte e Palestina dall'altra . L'Alto rappresentante ...