Medici in fuga da ospedali | 7mila via da Ssn nel 2024

(Adnkronos) – Ogni anno il Servizio sanitario italiano perde pezzi importanti. E il 2024 non sarà da meno. “Se noi dovessimo basarci sui dati ... ()

Lo annuncia all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao - Assomed, il sindacato deie dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Ma non solo uscite, il problema della ...Le stime di Anaao - Assomed, il sindacato deie dirigenti del Servizio sanitario nazionale: in 7mila lasceranno le corsie nell'anno appena iniziato. Le richieste dei sindacati di categoria al governo: 'La manovra non risolve i problemi ...Un 27enne veneto è morto a causa di una meningite fulminante all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio toscano dopo essersi ...E' sempre più difficile la situazione degli ospedali messinesi. Dalla carenza di medici alle strutture inadeguate. Il cantiere del nuovo Pronto Soccorso del ...