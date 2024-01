Medici a Napoli di nuovo nel mirino | due aggressioni in 24 ore | «Polizia anche al San Paolo»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dueal personale sanitario in 24 ore. Inizia nel peggiore dei modi il 2024 sul fronte delle violenze in corsia ai danni dei camici bianchi. Il primo episodio delanno si registra...

“Fermare un giorno la sanità per non fermarla per sempre”. E’ sulla base di questo presupposto che lunedì a Napoli si svolgerà lo sciopero del ... (ildenaro)

Camici bianchi in trincea : Capodanno in pronto soccorso? E come essere in guerra. Le emozioni personali, le difficoltà del lavoro, le attese e le ... (ilmattino)

...gravi le condizioni dell'autista che è rimasto cosciente e risponde alle sollecitazioni dei. ... Adolfo Vallini, dell'esecutivo provinciale didell'Usb, afferma: "Come Usb esprimiamo ...... mentre l'autista che è rimasto cosciente risponde alle sollecitazioni deima non ricorda ... 'Come USB - afferma Adolfo Vallini dell'Esecutivo Provinciale di- esprimiamo solidarietà e ...Due aggressioni al personale sanitario in 24 ore. Inizia nel peggiore dei modi il 2024 sul fronte delle violenze in corsia ai danni dei camici bianchi. Il primo episodio del nuovo anno si ...Un bus della linea 130 dell'Anm, l'azienda di trasporto di Napoli, è andato fuori strada all'uscita della tangenziale di Napoli, all'altezza del Corso Malta, andando ...