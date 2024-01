Mazzocchi-Napoli | slitta l’ufficialità | quando arriverà la firma

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ha svolto quest’oggi a Villa Stuart le visite mediche di rito, si aspetta solodella suacon il. Ilha chiuso il suo primo colpo di mercato in questa sessione di calciomercato invernale: si tratta di Pasquale, terzino napoletano in arrivo dalla Salernitana. Il suo acquisto dovrebbe essere utile, a sua volta, a liberare Zanoli in direzione Genoa. L’operazione è utile per aumentare le opzioni fra i terzini, aggiungendo un’alternativa sia a Di Lorenzo, che a Mario Rui, essendo il calciatore abile a giocare su entrambe le fasce., la data dellaIl giocatore è arrivato stamattina a Roma per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart. Si attendevagià ...

ROMA - In questa edizione: - Doppio Jovic e giovani scatenati, il Milan passa in Coppa -al, Pafundi cerca minuti in Serie B - Milano rimonta e ci crede, ma vince l'Olympiacos - Arnaldi bene in Australia, è ai quarti di finale a Brisbane - Federica Pellegrini è diventata ...Calciomercato, Aurelio De Laurentiis ha chiesto informazioni al Cagliari per Zito Luvumbo: ecco la risposta dei sardi Ilscatenato sul calciomercato: dopo l'arrivo diin mattinata e quello atteso a breve giro di posta di Samardzic dall'Udinese, la dirigenza dei campioni d'Italia guarda ai rinforzi in ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Bazzani, ex calciatore ed ex vice allenatore del Perugia ...Fiorentina: è forte l'interesse dei viola per Faraoni del Verona per la corsia destra, dopo l'approdo di Mazzocchi al Napoli si avvicina alla Fiorentina.