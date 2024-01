Mazzocchi al Napoli | da Salerno | “Tifosi arrabbiati con la dirigenza”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La cessione dialscuote igranata: scopri le reazioni e le critiche dei sostenitori della Salernitana. Il mercato calcistico regala sorprese e delusioni, e questa volta il focus è sulla controversa cessione di Pasqualedalla Salernitana al. L’affare, ufficializzato oggi, ha destato l’attenzione deigranata, che esprimono apertamente la loro delusione per la partenza del terzino nativo di Barra. Il trasferimento dialè stato siglato per circa tre milioni di euro, una cifra che garantirà alla Salernitana un profitto sostanziale, nonostante la decisione non sia stata ben accolta dai sostenitori della squadra. Il giornalista Dario Sarnataro ha approfondito la questione intervistando i ...

Liguori : “La collaborazione con Mazzocchi? Seguo un progetto per bambini in Mali e lui un giorno mi ha contattato dicendomi che gli avrebbe fatto ... (terzotemponapoli)

...spiega come Mazzarri ha intenzione di utilizzare il nuovo acquisto(da vice Di Lorenzo ad alternativa a sinistra, fino all'esperimento della difesa a 3) e le prossime mosse del Napoli. La cessione di Mazzocchi al Napoli scuote i tifosi granata: scopri le reazioni e le critiche dei sostenitori della Salernitana. E' atteso a breve l'annuncio della firma del contratto con il Calcio Napoli del primo acquisto della sessione invernale del marcato della squadra azzurra: Pasquale Mazzocchi.