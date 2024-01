Maxi rissa a Trento | espulsi due irregolari In Francia bloccato un tentativo di evasione da un centro migranti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un gruppo di militanti di estrema sinistra era pronto ad agire per far evadere idi unalle porte di Parigi con le molotov. Adue stranieri con gravi precedenti sono statidopo una

Lo spiazzale davanti al ristorante di cucina orientale in via dell’Arco di Travertino, il 16 settembre è stato teatro di una Maxi rissa tra ... (ildifforme)

Lo spiazzale davanti al ristorante di cucina orientale in via dell’Arco di Travertino, il 16 settembre è stato teatro di una Maxi rissa tra ... (ildifforme)

Beverly Hills 90210 , Capodanno a suon di botte. Come mostrato in un video esclusivo dal sito TMZ, Ian Ziering , la star del celebre telefilm anni ... (ilfattoquotidiano)

Si tratta di due persone che sono state identificate durante laavvenuta nei giorni scorsi a Trento . Assieme a loro ad essere trasferiti sono anche due 17enni che si trovavano alla residenza ...Entrambi sono stati identificati nei corso dei controlli a margine della attività investigative legate allaavvenuta nei giorni scorsi nel centro del capoluogo trentino. È in corso anche il ...Un gruppo di militanti di estrema sinistra era pronto ad agire per far evadere i migranti di un centro alle porte di Parigi con le molotov. A Trento due stranieri con gravi precedenti sono stati espul ...Fugatti: «Un ringraziamento alle forze dell'ordine per la celerità dell'intervento» ...