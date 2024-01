Maxi frode sui permessi di soggiorno dei migranti Un ex messo comunale s' intascava le mazzette Il caso

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Gli immigrati sono talmente tanti e così visibili in zona stazione, quando scendi dal treno a Reggio Emilia che pensi di non essere nella “Città del Tricolore”. Forse fino a ieri questa era solo una suggestione visiva. Ma ora si scopre, da un indagine della Procura della Repubblica, che coinvolge 39 indagati e un ex dipendente del Comune di Reggio, prima arrestato e poi finito ai domiciliari, che in zona stazione ci sarebbe stato un giro di false residenze per agevolare l’ottenimento o il rinnovo del perdi. Gli stranieri si rendevano poi irreperibili subito dopo aver ottenuto la residenza. L’inchiesta coordinata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha visto sequestrare due unità immobiliari e un cifra superiore ai 2000 euro in contanti. Una vicenda quindi che non riguarda il singolo ma una dinamica collettiva, estesa ed organizzata ...