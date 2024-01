Matteo Legrenzi | Hezbollah e Iran non reagiranno militarmente all' uccisione di al-Arouri

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Intervista al professore di Relazioni Internazionali di Ca' Foscari sulle conseguenze della morte del vice-capo di Hamas. "Purtroppo però renderà più difficile la continuazione dei negoziati per una tregua. Non si vede un orizzonte politico nella mossa di Israele"

"Non credo che Hezbollah reagirà con un'azione militare all' uccisione di al - Arouri . Anche da parte di Israele sono stati dati segnali della volontà di non creare un'escalation sul fronte del ...... il format radiofonico in onda su RTL 102.5 condotto da Enrico Galletti, Giusie Massimo ... Tante le parti politiche che hanno festeggiato la fine della vicenda giudiziaria, soprattutto...Intervista al professore di Relazioni Internazionali di Ca' Foscari sulle conseguenze dell'uccisione del vice-capo di Hamas. "Purtroppo però renderà più ...