Mario De Sclavis al comando della polizia locale di Roma Capitale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)Deè il nuovo comandantedi. De, già vicecomandante del corpo ed attualmente responsabile dell’ufficio per la mobilità in vista del Giubileo, succede al comandante Ugo Angeloni, giunto alla fine di un mandato ricoperto dal 2020. A convincere il sindaco nella scelta, come scrivetoday, è la recente gestione di Dedi due emergenze: la viabilità legata ai cantieri di piazza Pia e quella, sicuramente nevralgica per la sua ubicazione, di piazza Venezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.