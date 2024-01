Marianne Faithfull | oltre la Swinging London e la musica rock degli anni 60?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha segnato la storia della60? e non solo divenendo icona senza tempo che ha conquistato generazioni di fan. La donna èe questa è la sua storia Well it just goes to show. Things are not what they seem. Please, sister Morphine, turn my nightmares into dreams. Oh, can’t you see I’m fading fast?And that this shot will be my last Sono i versi di una canzone di, intitolata “Sister Morphine” e divenuta un cultStones. Prima di parlare di lei è, però, opportuno soffermarsi su un fenomeno sociale che ha segnato un’epoca come quello della. Si tratta di una nuova tendenza che si ...