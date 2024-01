Maria Giovanna Elmi | chi è il marito Gabriele Massarutto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)ed il, l’imprenditoresono legati da trent’anni: la coppia non ha avuto figli. Oggi l’ex signorina buonasera sarà ospite a La Volta Buona, a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk Caterina Balivo. Nata a Roma nel 1940, laconsegue la maturità classica e successivamente si iscrive alla facoltà di Lettere Moderne, abbandonando il corso dopo quattro anni. Partecipa a un concorso indetto dalla rivista settimanale femminile Grazia per diventare fotomodella, classificandosi al primo posto, venendo così notata dal settore pubblicitario e ottenendo alcuni ingaggi per spot pubblicitari di vari prodotti. Nel 1967 partecipò, con una piccola parte, al film Quando ...