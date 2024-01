Manovra | Speranzon | ' con Degni la misura è colma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “L'insistenza con la quale il consigliere della Corte dei Conti Marcellocontinua nell'attaccare Governo e Parlamento sarebbe già di per sé sufficiente per chiederne le dimissioni immediate. Come Gruppo di Fratelli d'Italia presenteremo una interrogazione perché la". Lo afferma Raffaele, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato. "Vogliamo e pretendiamo di sapere come, dal momento della sua nomina, questo magistrato abbia agito perché la sua condotta indecente tutto lascia pensare che non sia stato imparziale nelle sue decisioni. I giudici lo devono essere, non è accettabile che si spingano a esternazioni come quelle che abbiamo letto e ci aspettiamo una condanna inequivocabile dal Pd e dalla Schlein che invece ancora si fa attendere”.