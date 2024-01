Manovra correttiva dello 0 | 2-0 | 3% molto probabile Su Affari il nuovo affondo di Degni Corte dei Conti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) "L'esercizio provvisorio non va demonizzato, è previsto dalla Costituzione". Lo afferma adtaliani.it Marcello, magistrato delladeiche con la sua frase "Il Pd poteva far sbavare di rabbia il governo" ha scatenato molte polemiche e la reazione della maggioranza di Centrodestra. "L'esercizio provvisorio in questo caso non avrebbe manifestato l'incapacità del governo... Segui sutaliani.it

"Non farò una Manovra correttiva per il nuovo Patto di Stabilità. Non sarà necessaria una Manovra correttiva ai conti pubblici nel 2024 perché il ... (affaritaliani)

a luglio dopo le Europee è sicura 'Sì, purtroppo temo di sì. Non molto, 10 - 15 miliardi. Il 2024 Meloni riuscirà a scavallarlo perchè con le elezioni Ue tutto salta ma nel '25 e ...Vale per la flessibilità richiesta e non scontata, per la probabiledi metà 2024, per il finanziamento del debito. Nodi che Meloni non potrà certo risolvere inseguendo la linea ...FdI indaga sul deputato: se ha sbagliato ipotesi espulsione. La leader prepara la difesa su Mes e caso Verdini: non molla Salvini ma chiederà trasparenza ...Critici i costruttori: «Una barzelletta, è insufficiente». Preoccupati gli artigiani: «Alto rischio contenziosi» ...