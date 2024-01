Manchester United | corsa a due a gennaio per l’attacco

L’avventura di Jerome Sancho al Manchester United potrebbe chiudersi con tante ombre e poche luci. Il ritorno dell’inglese in Germania infatti non ... (sportface)

Sir Jim Ratcliffe ha in mente il primo colpo di mercato dopo aver acquisito quote di minoranza del Manchester United ()

La futura (probabile) maglia dell'Inter ricorda la terza delche, però, come prima casacca non rinuncia al suo essere Red Devil. E lo stesso fanno Liverpool, Real Madrid, Bayern ...Ilsta attraversando un periodo difficile. Sir Jim Ratcliffe è la persona individuata per risollevare le sorti del club: il presidente della Ineos , infatti, ha acquistato il 25% delle ...Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato alcuni leak sulla divisa dell`Inter per la stagione 2023-24: La maglia home Nike dell`Inter 2024-25 presenta i.Il club bergamasco ha fatto registrare poco oltre mezzo miliardo di plusvalenze nell’era Percassi: al top la cessione dell’attaccante danese al Manchester United.