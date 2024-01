Mancati incassi | la rivelazione dell' esperto su Chiara Ferragni | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo il caso del pandoroa Balocco e la vicendae uova di Pasqua di Dolci Preziosi, l'impero dipaga il danno d'immagine. Problemi non solo con i follower ma anche con i brand con i quali l'influencer ha sottoscritto contratti. Safilo Group ha comunicato «l'interruzione'accordo di licenza a seguito di violazioni di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio». Sul profilo social'influencer non viene pubblicata nessuna storia e l'ultimo post risale al 18 dicembre.comporta a livello economico e come danno per il brand? Lo abbiamo chiesto a Gianluigi Ballarani docente presso l'università di Pavia in Digital. Come ci spiega Ballarani: «Se consideriamo che l'attenzione è un elemento fondamentale, ...