Maltempo tra Francia e Belgio | diversi gli allagamenti

... le giornate diche hanno accompagnato gli inizi delle vendite promozionali hanno un po' smorzato lo sprint che una volta era il simbolo di questi momenti di sconti.le speranze per il ...CHIUSURE stagionali delle Sp 3 del Monte Baldo,loc. San Valentino e confine provinciale; Sp 138 del Passo della Borcola,loc. Incapo e confine provinciale.Tra la fine di Novembre e i primi giorni di Dicembre si è ... nevicate sono state registrate fin sulle pianure al Nord Ovest mentre ondate di maltempo hanno colpito a più riprese il Centro-Sud. Anche ...Allerta Emilia per gelicidio, pioggia e vento Per mercoledì 17 gennaio, sono previsti venti da Sud-Ovest di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h), in intensificazione sulla zona centro-orientale d ...