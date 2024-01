Macerata Campania | ‘Le feste del fuoco’ | sabato arriva la Befana in piazza

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto6 Gennaio 2024 asarà allestita la festa pubblica per i bambini ‘la’, organizzata dal Comune, attualmente gestito dal Commissario Prefettizio Savina Macchiarella. A partire dalle ore 9 Corso Umberto I sarà chiuso al traffico veicolare per consentire il passaggio della ‘famosa vecchietta’ buona, accompagnata in corteo dai piccoli maceratesi. Il gruppo raggiungeràDe Michele, dove dalle ore 10 ci sarà la distribuzione gratuita delle calze ed animazione. Saranno impegnati a garantire la buona riuscita della kermesse i volontari delle APS locali ‘Associazione Le Mani Unite’, ‘Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa’, ‘Associazione La Vita è Bella’, ‘Servizio Volontariato Sociale ...

... 94 Vibo Valentia Frequenza città: 95.9 Frequenze R101 inAvellino Frequenza città: 98.7 - ... 93.20 - 106.80 Fabriano Frequenza città: 106.90 Fano Frequenza città: 107.00Frequenza ......90.5 / 107.5 Napoli90.5 / 107.5 Quarto90.5 / 107.5 Salerno98./ 107.4 Ancona Marche 106.4 Ascoli Piceno Marche 106.3 Fano Marche 93.6 / 102.00 / 106.4...MACERATA CAMPANIA – Sono intervenute le forze dell’ordine questa notte a Macerata Campania, in via Madonna delle Grazie, dove i ladri hanno colpito in un negozio di impianti elettrici. La banda, ...In via Ferrante, l’area dei baretti del capoluogo, un ragazzo di Macerata Campania, ventiquattrenne, allievo di una scuola di boxe, ha pestato un 26enne di Santa Maria Capua Vetere.