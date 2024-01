Macello di Asti | i 106 operai tornano a lavoro dopo 152 giorni di mobilitazione | “Vincono i lavoratori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una lunga battaglia per chiedere l’applicazione del contratto di categoria, tra passaggi di proprietà e continui cambi di appalto che finivano per peggiorare sempre più le condizioni di vita e didegli addetti. A fine estate dall’azienda la proposta di firmare un contratto come agricoli e florovivaistici, in alternativa solo il licenziamento. Ma152di vertenza il prossimo 8 gennaio tutti glideldi Baldichieri, in provincia di, torneranno ae smonteranno la “tenda rossa della resistenza”. Per tutti i 106è arrivata, infatti, la firma dell’accordo che assicura loro il contratto dell’industria alimentare e l’impiego full time, senza periodo di prova: “Una splendida calza della Befana, ...