Macchina da caffè vintage 50’s della Smeg | OFFERTA EURONICS

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Suè disponibile inunadain pieno stileanni 50 nella colorazione panna lucido, con design e produzione made in Italy Siete amanti del, ma allo stesso tempo anche del? Siete nel posto giusto, allora! Infatti laha iniziato la produzione di questa nuovadain pieno stileanni 50, per gli appassionati non solo del, ma anche del. Questa nuovadaha infatti un design anni 50 molto accattivante, proposto in un elegante e semplice color panna lucido. La produzione è ...