Ma sta dormendo? | Berlinguer pizzica Corona | che succede in diretta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ieri è andata in onda un'altra puntata di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità che va in onda tutti i martedì su Rete 4. In apertura, la conduttrice ha comunicato al suo pubblico che da lunedì 8 gennaio sarà al timone anche di un talk-show pre-serale. L'annuncio è arrivato nella parte iniziale della serata, quando la giornalista commenta le notizie della settimana insieme a Mauro. Proprio in qual momento, però, si è consumato in studio un siparietto molto divertente. Perché, proprio quandostava parlando con i telespettatori, l'alpinista è sembrato distratto e lei l'ha richiamato all'attenzione. "Già gliel'ho detto, ma lei magari se ne è scordato": così ha esordito Biancaper catalizzare le orecchie e gli occhi di Mauro. "Dalla prossima settimana, ...