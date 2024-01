“Ma sì | è lei” L’Eredità | scoperta sulla nuova professoressa | figlia di un volto storico della tv

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Solamente due giorni fa Marco Liorni ha salutato il 2023 nonché il suo ultimo anno alla conduzione di un programma che gli ha dato molto e viceversa, Reazione a Catena. Il quiz di Rai 1 ritornerà in mano a Pino Insegno dopo undici anni. Il primo però si è presto consolato cone con le nuove professoresse, tra l’altro, una di loro è arrivata fresca dall’appartamento del GF Vip di Alfonso Signorini. Molte le novità. Non c’è tempo per la nostalgia, Marco Liorni si è già immergere immediatamente in un’altra avventura ed il canale è sempre Rai 1. Sarà lui, com’è ormai noto da diverse settimane, a sostituire Flavio Insinna e non più Pino Insegno, come era stato annunciato prima. Questo sarà comunque impegnato, visto che sarà in teatro quando l’altro inizierà. Le professoresse? Una è passata anche per il GF Vip degli anni fa. ...