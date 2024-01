Luzzi spiazza i fan | Beatrice svela quando lascerà il Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lo scorso dicembre, un giorno prima di lasciare momentaneamente la casa delper i problemi di salute di suo padre,ha parlato della durata e della fine del reality. Durante una chiacchierata con Greta Rossetti, l’attrice di Vivere ha detto: “Spero che ci dicano quanto durerà il programma in modo che poi possiamo valutare cosa fare. Dici che ce lo diranno dopo le feste? Comunque se hai visto c’era una clausola dopo che diceva comunque…” Ieri però lahato i fan perché mentre mandava i suoi saluti al figlio minore (Elia), ha detto che uscirà dala febbraio: “No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio“. Non facciamo scherzi, nessuna più ...