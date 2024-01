L'uomo di Radrizzani a fianco della Sampdoria | chi è Messina | futuro consulente di Manfredi

L'ex tecnico della Juventus, reduce dall'esperienza in Turchia col Fatih Karagumruk , è l'su cuie Manfredi hanno scommesso per riportare subito la Sampdoria tra le big d'Italia. Ma ...... già condannato per uno dei reati peggiori di cui si possa macchiare un, pur in attesa di appello, mi sembra un grave errore". Il messaggio dei tifosi è arrivato anche ache ha ...In orbita Sampdoria sta assumendo importanza la figura di Alessandro Messina, uomo di Radrizzani che ha ottimi rapporti anche con Matteo Manfredi Andrea Radriz ...GENOVA - Ora che il 2023 è finalmente finito possiamo scriverlo senza retorica alcuna: questo è stato l'anno più difficile della storia della Sampdoria. E tutto sommato è già un grande risultato che l ...