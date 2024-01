“L’ultima schifezza prima dell’uscita” Grande Fratello | pubblico scioccato da Anita e Garibaldi

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le proteste delcontinuano ma il2023 continuerebbe a fare di testa propria. La situazione in casa è sempre più tesa per quanto riguarda Beatrice Luzzi. Il Capodanno-gate non avrebbe sortito effetto e lei continua ad essere isolata. Ieri ha cucinato per tutti e c’è chi si è rifiutato di mangiare. Non hanno voluto prendere posto a tavola, ieri, solamente perché aveva cucinato Beatrice Luzzi. Non gli è bastato vederla (non) festeggiare il Capodanno, terra bruciata per lei e senza pietà, e sempre da parte degli stessi, al2023. Gli utenti sono in polemica per l’ultimo gesto di diversi concorrenti. È stato l’ultimo brutto gestodella notiziadi Beatrice dalla casa....