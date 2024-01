Lukaku miglior cannoniere internazionale del 2023 secondo l’IFFHS | superati Haaland e Mbappé

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il centravanti della Roma Romeluè ildella classifica stilata dall’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Il centravanti belga ha messo a segno ben 22 gol nelle competizioni internazionali nell’arco di tutto l’anno solare: 7 tra Champions ed Europa League con Inter e Roma e 15 con il Belgio. Dietro di lui l’attaccante del Manchester City Erlingcon 18, Mehdi Taremi con 14 e Kylian, Cristiano Ronaldo ed Harry Kane, tutti e tre fermi a 13 gol totali. SportFace.

Francesco Totti è intervenuto alla Bobo Tv dove ha parlato delle coppie d’attacco in Serie A e in particolare elogiando quella della Roma Francesco ... (calcionews24)

Persi Dzeko e Lukaku in estate, l'Inter ha fatto "bingo" con Marcus Thuram, sottovalutato dai più. Zhang, in tal senso, é stato chiaro: se si può, si vende al miglior offerente. Luka Jovic detiene la migliore media rete per minuti giocati (un gol ogni 152 minuti in Serie A). Attenzione anche a Muriel. E' partito solo due volte titolare.