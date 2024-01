L’Ue lavora per vietare gli stage non retribuiti | la bozza sul tavolo della Commissione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è al lavoro per mettere un freno aglinon. Unaeuropea, incaricata dagli eurodeputati a giugno, potrebbe essere pronta a breve. Ovvero: all’inizio del 2024, scrive il Guardian. La normativa punta ain tutta l’Unione lo «sfruttamento dei giovanitori» e a garantire agli stagisti l’accesso alla protezione sociale «in conformità con la legislazione nazionale». Secondo un’indagine dell’Eurobaromentro, il 78% dei giovani europei ha intrapreso almeno unonel corsosua carriera: circa la metà di questi ha, inoltre, ricevuto una compensazione finanziaria, il più delle volte insufficiente a coprire le spese essenziali per vivere. «A volte penso davvero che ...

I leader europei riunitisi ieri e oggi a Bruxelles, condannando i recenti attentati terroristici in Francia e in Belgio, hanno sottolineato l’unità ... (formiche)

Attualmente l’Unione europea sta lavora ndo per implementare una regolamentazione comune sull’Health Technology Assessment (Hta), con l’obiettivo di ... (formiche)

Oggia Bergamo, ma ha vissuto a lungo a Milano; e il ... e di non tradire'illusione che si aveva da ragazzi , conservando un ...Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento2016/679 ...è al lavoro per mettere un freno agli stage non retribuiti. Una bozza della Commissione europea, incaricata dagli eurodeputati a giugno, potrebbe essere pronta a breve. Ovvero: all'inizio del ...