L’uccisione del numero due di Hamas fa crescere la tensione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un drone israeliano ha colpito ildue del movimento islamista a Beirut, in Libano. L’escalation aumenta, ma molto dipende dall’Iran. Leggi

“ questa è una guerra contro i bambini“. Lo ha detto il portavoce dell’Unicef , James Elder, in un video pubblicato su X dall’ospedale pediatrico ... (ilfattoquotidiano)

Mario Roggero, il gioielliere condannato per l’uccisione di due rapinatori , dice che ha ricevuto dieci anni di carcere « perché i giudici non hanno ... (open.online)

Tre israeliani sono stati uccisi per errore durante combattimenti nella Striscia di Gaza: centinaia di persone sono scese in strada (ilpost)

Il 71enne Paolo Randaccio è stato condannato a 12 anni di reclusione e tre anni di libertà vigilata per aver ucciso la moglie, Angelica Salis. ... (ilfattoquotidiano)

Un generale delle Guardie rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, è stato ucciso in Siria in un attacco vicino a Damasco attribuito a ... (secoloditalia)

Il 2 gennaio Israele ha assetato il suo colpo più duro ai vertici di Hamas, il movimento islamista responsabilemassacro7 ottobre . Ma'operazione non è stata compiuta nella Striscia di Gaza, martoriata incessantemente da quasi tre mesi, ma a Beirut, in Libano. Un drone israeliano ha ucciso il numero due di Hamas, ...Sarebbero stati sospesi i negoziati tra Hamas e Israele sul rilascio degli ostaggi e un nuovo cessate il fuoco a Gaza dopoa Beirutnumero due della formazione palestinese, Saleh al - Arouri. A riferirrlo Haaretz che cita fonti arabe, secondo le quali ora i colloqui si stanno focalizzando su come prevenire ...