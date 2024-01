Lucca | consigliera comunale di Capannori salva anziano con un massaggio cardiaco

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Unadi, in provincia dihato uncon un messaggio. Lo riporta l'edizione di Firenze della Repubblica. L'uomo ha iniziato a sentirsi male durante la marcia della pace. Nel corte, però, c'era anche laClaudia Berti, incinta di un bambino, che è subito corsa verso l’uomo per praticargli il, facendo poi intervenire medici e infermieri con il defibrillatore. “Non voglio passare come un’eroina, ho fatto solo quello che dovevo", ha detto la donna a La Nazione.

Con la seduta di mercoledì 20 dicembre, svolta al Villaggio Centofiori, a Porta a, per un sopralluogo, sono terminati i lavori del 2023 per la 2° Commissione Consiliare ...dalla...Come capolista alla Camera su Roma c'è lacomunale Simonetta Matone. In lista il ... Alla Camera i capilista sono Andrea Barabotti (Massa -- Prato - Pistoia), Tiziana Nisini e il ...Tutto è accaduto tutto durante la marcia della pace a San Leonardo in Treponzio, che si concludeva con la Messa all’interno della palestra della scuola media del paese. Una volta concluso il ...Lucca, 3 gennaio 2023 – A Nizza, la direttrice d’orchestra lucchese Beatrice Venezi è stata contestata al concerto di Capodanno al grido: “Non vogliamo fascisti”. Come da programma si è tenuto ...