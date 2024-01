Lotteria Italia | boom di vendite a Napoli | “Biglietti volatilizzati | scorte finite già a dicembre”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA – Lasi conferma una grande tradizione a, dove, a poche ore dall’estrazione dei premi di prima categoria del 6 gennaio, nel corso della trasmissione di Rai 1 “Affari Tuoi”, è caccia agli ultimirimasti. “Li abbiamo finiti tutti già il 31, quel giorno c’è stato ildi”, ha raccontato ad Agipronews il proprietario di un esercizio nel quartiere Posillipo. Sensazioni confermate da un esercente del Vomero, che ha dichiarato: “Ne sono rimasti pochi, credo di venderli tutti entro il 6. Quest’anno la vendita è andata molto bene”. Una tradizione, quella della, che riguarda non solo i residenti, ma anche i numerosi visitatori che affollano la città in questo periodo di ...

